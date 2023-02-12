Министр «Ликуда» о речи Герцога: Лицемерие – это название игры

Член партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаниягу Шломо Кархи раскритиковал президента Ицхака Герцога за его речь, в которой он призвал пойти на компромисс с планами правительства по изменению судебной системы.
Об этом он сообщил в Twitter.
«Лицемерие — это название игры, и мы давно закончили в ней участвовать. Продолжайте реформу изо всех сил», — написал министр связи.
Также «Курсор» сообщал, что президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением к израильтянам.
«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.
Далее президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».
Как выход из сложившейся ситуации Герцог предлагает следующие принципы:
- Основной закон будет регулировать обычные законы и основные законы и отношения между ветвями власти.
- Не будет судебного пересмотра основных законов. Обычные законы могут быть отменены «квалифицированным большинством».
- Будет вето БАГАЦа.
- Количество судей будет увеличено. Состав комиссии по отбору судей будет отражать равенство властей по формуле: 3-3-3 для органов власти и еще два представителя общественности должны быть согласованы министром юстиции и президентом.
- Значение принципа разумности будет преуменьшено.
Также отмечается, что Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.