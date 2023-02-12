Министр «Ликуда» о речи Герцога: Лицемерие – это название игры

Член партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаниягу Шломо Кархи раскритиковал президента Ицхака Герцога за его речь, в которой он призвал пойти на компромисс с планами правительства по изменению судебной системы.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Лицемерие — это название игры, и мы давно закончили в ней участвовать. Продолжайте реформу изо всех сил», — написал министр связи.

Также «Курсор» сообщал, что президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением к израильтянам.

«Мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне», — сказал Герцог в начале своей речи.

Далее президент отметил, что все положения предложенной судебной реформы вызывают глубокую обеспокоенность по поводу демократических основ Государства Израиль. При этом поступающая ему информация свидетельствует о том, что «наши враги радуются расколу в стране».

Как выход из сложившейся ситуации Герцог предлагает следующие принципы:

Основной закон будет регулировать обычные законы и основные законы и отношения между ветвями власти. Не будет судебного пересмотра основных законов. Обычные законы могут быть отменены «квалифицированным большинством». Будет вето БАГАЦа. Количество судей будет увеличено. Состав комиссии по отбору судей будет отражать равенство властей по формуле: 3-3-3 для органов власти и еще два представителя общественности должны быть согласованы министром юстиции и президентом. Значение принципа разумности будет преуменьшено.

Также отмечается, что Герцог обратился к правящей коалицией с просьбой не выносить на голосование в первом чтении Закон о судебной реформе.