Министр обороны Галант в Самарии: Мы будем калечить терроризм повсюду, пока мы его не истребим

Министр обороны Йоав Галант посетил Иудею и Самарию, где высказался о борьбе с терроризмом.

Об этом сообщает Maariv.

В ходе экскурсии министр обороны получил от командира бригады подполковника Шимона Сисо и от командира патруля Голани подполковника Матана Фельдмана обзор основных действий сил ЦАХАЛа, Шин Бет и военно-морского флота, а также о выполнении миссию по подавлению террористов в Шхеме.

Галант похвалил силы безопасности за точную операцию, которая была проведена под шквальным огнем и закончилась разгромом разыскиваемых террористов.

«Я поздравляю силы безопасности, которые действовали вчера в Шхеме под давлением и шквальным огнем против террористов, которые планировали совершить нападения на израильскую территорию. Сочетание разведывательных операций, планирования и исполнения бойцами принесло впечатляющее достижение нашим силам, которые успешно выполнили свою миссию и предотвратили причинение вреда гражданам Израиля», – сказал он.

По словам министра, ЦАХАЛ и силы безопасности будут действовать жестко против террористов и их отправителей. Он добавил, что так было несколько недель назад в Дженине и Иерихоне, так было и в Шхеме, и «так будет в каждом секторе, в котором нам предстоит действовать».

«Мы будем калечить терроризм, пока мы его не истребим», – сказал Галант.

Ранее министр обороны заявил, что Иран как никогда близок к получению ядерного оружия и почти достиг красной черты.

Также «Курсор» сообщал, что на этой неделе правоохранители по приказу министра национальной безопасности Итамар Бен-Гвира продолжали правоохранительную и контртеррористическую операцию в арабских кварталах Иерусалима. Подробно об итогах операции, в том числе о количестве задержанных террористов, читайте в нашем материале.