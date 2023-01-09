Министр обороны приглашает экс-члена Кнессета от Ликуда на пост председателя оборонного гиганта Rafael

Министр обороны Йоав Галант решил назначить экс-члена Кнессета Ликуда Юваля Штайница председателем государственной оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Стейниц заменит нынешнего председателя Узи Ландау, занимавшего эту должность с 2017 года. Для его назначения по-прежнему требуется одобрение Управления государственных компаний.

64-летний Стейниц проработал министром и депутатом Кнессета 23 года, в том числе 12 лет в кабинете безопасности высокого уровня. Помимо работы министром финансов, энергетики, стратегических дел, разведки и международных отношений в период с 2009 по 2021 год, Стейниц был главой влиятельного комитета Кнессета по иностранным делам и обороне с 2003 по 2006 год.

Ранее мы рассказывали о переговорах, которые провели министр обороны Йоав Галант и его американский коллега Ллойд Остин. Галант подчеркнул, насколько важны особые связи между Иерусалимом и Вашингтоном, основанные на общих ценностях и интересах. Также он заявил, что является приверженцем углубления военного, силового и технологического сотрудничества между системами безопасности двух стран.

По словам Галанта, Израиль готов на все ради предотвращения получения Ираном ядерного оружия, что непосредственно угрожает нашей стране и всем остальным. Он считает, что международное сообщество должно сотрудничать по этому вопросу.

Дополнительно Остин и Галант обсудили, как «Соглашения Авраама» повлияли на стабильность безопасности на Ближнем Востоке. Они сделали вывод, что будут дальше углублять и расширять связи с другими странами региона. Также новый министр обороны выразил благодарность американской администрации и своему коллеге за то, что они привержены безопасности Израиля и сохранению его оперативного преимущества на Ближнем Востоке.

«Курсор» сообщал, что экс-министр обороны Бени Ганц заявил, что Нетаниягу провоцирует гражданскую войну.