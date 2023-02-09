Министр обороны США посетит Израиль – СМИ

Это может произойти уже в скором времени.

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Израиль.

Об этом сообщает Kan News.

Журналисты утверждают, что это произойдет в течение следующего месяца.

Ранее мы рассказывали, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс после возвращения из поездки в Израиль и ПА заявил, что рост израильско-палестинского насилия в Иерусалиме и на территории Иудеи и Самарии напомнил ему «Вторую интифаду».

«Многое из того, что мы видим сегодня, имеет печальное сходство с некоторыми из тех реальностей, которые мы видели 20 лет назад», – сказал он.

По словам Бернса, США находится в максимально тесном сотрудничестве с израильской и палестинской службами безопасности для предотвращения «взрывов насилия». Также представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что Вашингтон продолжает сотрудничать как с израильтянами, так и с палестинцами.

Также «Курсор» сообщал, что возле дома Нетаниягу начался протест.

Помимо этого мы писали, что Израиль на втором месте по числу спасателей, направленных в Турцию.