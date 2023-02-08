Глава ЦРУ: Рост насилия между Израилем и ПА напоминают Вторую интифаду

По словам главы ЦРУ Уильяма Бернса, США максимально тесно сотрудничают со службами безопасности Израиля и ПА для предотвращения насилия.

«Рост израильско-палестинского насилия в Иерусалиме и на территории Иуде и Самарии напоминает Вторую интифаду», — заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс после возвращения из поездки в Израиль и ПА.

«Многое из того, что мы видим сегодня, имеет печальное сходство с некоторыми из тех реальностей, которые мы видели 20 лет назад», — заявил он во время выступления в Джорджтаунском университете. Он напомнил, что в то время находился в Израиле и на палестинских территориях, и упомянул о своем недавнем визите.

По его словам, США максимально тесно сотрудничают с израильской и палестинской службами безопасности, «чтобы предотвратить взрывы насилия, которые мы наблюдали в последние недели».

Он выступил после решения Палестинской администрации приостановить свои связи в области безопасности с Израилем, а также в преддверии предстоящего периода Рамадана и праздника Песах в апреле. Совмещение этих двух религиозных событий в прошлом вызывало насилие, США и Израиль были особенно обеспокоены тем, как эти праздники повлияют на существующую напряженность.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «мы продолжаем тесно сотрудничать как с израильтянами, так и с палестинцами, чтобы поддержать их усилия по прекращению этого цикла насилия… поскольку мы стремимся продвигать более долгосрочные перспективы решения о создании двух государств путем переговоров между израильтянами и палестинцами».

Он прямо ответил на заявление Бернса о Второй интифаде, отметив, что «именно по этой причине госсекретарь Блинкен из Израиля, Иудеи и Самарии, из Египта призвал израильтян, палестинцев самим предпринять срочные шаги, которые деэскалируют эту ситуацию».

Ранее Курсор писал, что в ПА заявили о прекращении сотрудничества по безопасности с Израилем — СМИ. Лидеры автономии обещают продолжить дипломатические нападки на Израиль, активно действуя на международной арене.

Кроме этого, Аббас представил Блинкену список требований к уступкам Израиля. Представитель Вашингтона предположил, что «горизонт надежды» для палестинцев сужается.

Курсор сообщал, что 26 января в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами. Вскоре после этого ЦАХАЛ поднял боеготовность Железного купола на юге.