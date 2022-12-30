Министр здравоохранения сделал заявление по поводу въезжающих в Израиль китайцев

Арье Дери также поручил создать в Израиле пункт добровольного отбора проб для иностранцев и израильтян, возвращающихся из Китая.

Авиакомпании будут требовать от иностранных граждан прохождения теста на коронавирус на рейсах из Китая в Израиль.

Об этом заявил вступающий в должность министр здравоохранения Арье Дери, сообщает inn.co.il.

Дери также поручил создать в Израиле пункт добровольного отбора проб для иностранцев и израильтян, возвращающихся из Китая.

Как известно, США также рассматривают возможность введения ограничений на коронавирус для тех, кто прибывает из Китая. Это связано с решением официального Пекина не публиковать ежедневные текущие данные о состоянии инфицирования в стране.

С начала декабря в Китае коронавирусом заболели 248 млн человек, что составляет 18% от всего населения.

Как сообщал Курсор, Китай заявил, что отменит обязательный карантин по прибытии, что побудило многих ликующих китайцев планировать поездки за границу. В ответ США и несколько других стран объявили, что потребуют отрицательных результатов теста на COVID для всех путешественников из материкового Китая.

«Недавний быстрый рост передачи COVID-19 в Китае увеличивает вероятность появления новых вариантов», — заявил высокопоставленный чиновник здравоохранения США.

Курсор ранее писал, что в Китае сообщили о смягчении политики ограничений по Covid. С понедельника в Китае начнут постепенно отменять некоторые требования по передвижению в транспорте и дополнительному тестированию, что станет новым смягчением политики «нулевого Covid» после общенациональных протестов.

Курсор сообщал, что китайские власти отслеживают участников протестов по мобильным телефонам. Китайские власти используют данные с мобильных телефонов, чтобы выследить протестующих, которые вышли на митинги в Пекине и других городах против жестких правительственных ограничений по Covid.