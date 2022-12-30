Новая вспышка COVID в Китае: ряд стран вводят ограничения

Больницы Китая были перегружены взрывом COVID-инфекций после решения Пекина отменить строгие правила, которые в значительной степени сдерживали вирус, но подорвали экономику и вызвали массовые протесты.

На этой неделе Китай заявил, что отменит обязательный карантин по прибытии, что побудило многих ликующих китайцев планировать поездки за границу. В ответ США и несколько других стран объявили, что потребуют отрицательных результатов теста на COVID для всех путешественников из материкового Китая.

Об этом сообщает мировые СМИ.

«Недавний быстрый рост передачи COVID-19 в Китае увеличивает вероятность появления новых вариантов», — заявил высокопоставленный чиновник здравоохранения США.

По словам чиновника, Пекин предоставил глобальным базам данных лишь ограниченную информацию о вариантах, циркулирующих в Китае, а его тестирование и отчетность о новых случаях уменьшились.

Действия США были предприняты после того, как Италия, Япония, Индия и Малайзия объявили о своих собственных мерах, чтобы избежать импорта новых вариантов из Китая. Пекин выступил против «клеветы со скрытыми мотивами» со стороны западных СМИ.

«За последние три года мы эффективно отреагировали на пять волн глобальных вспышек… выиграв драгоценное время для разработки вакцин и лекарств», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь.

Однако Китай по-прежнему не допускает иностранных посетителей, а туристические и студенческие визы приостановлены. Лица, имеющие право на въезд в Китай, также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 48 часов до въезда в страну.

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила на прошлой неделе, что больше не будет публиковать официальное ежедневное число умерших от COVID.

Ранее Курсор писал, что ВОЗ «очень обеспокоена» всплеском заболеваемости COVID-19 в Китае. Несколько недель назад страна отказалась от своей политики нулевого COVID. Сейчас больницы переполнены.

Кроме этого, сообщалось, что морги и больницы Китая переполнены. Рост заболеваемости явился следствием отказа властей Китая от программы по строгому контролю коронавируса с помощью масштабных тестирований и карантинов.

Курсор писал, что в Китае сообщили о смягчении политики ограничений по Covid. С понедельника в Китае начнут постепенно отменять некоторые требования по передвижению в транспорте и дополнительному тестированию, что станет новым смягчением политики «нулевого Covid» после общенациональных протестов.

Курсор сообщал, что китайские власти отслеживают участников протестов по мобильным телефонам. Китайские власти используют данные с мобильных телефонов, чтобы выследить протестующих, которые вышли на митинги в Пекине и других городах против жестких правительственных ограничений по Covid.

Напомним, что Китай захлестнули волны протеста из-за жесткого локдауна.