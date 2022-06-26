Министры одобрили жилищные субсидии для ветеранов армии Южного Ливана, проживающих в Израиле

С середины 1980-х годов до лета 2000 года Армия обороны Израиля держала на юге Ливана форпосты, получившие общее название «Зона безопасности»

В воскресенье члены кабинета министров одобрили законопроект, согласно которому около 400 ветеранов Армии Южного Ливана, проживающих в Израиле, получат субсидию в размере 550 000 шекелей ($160 000) на приобретение жилья.

ОАС, которой в основном командовали ливанские христиане-марониты, была сформирована во время кровопролитной гражданской войны в стране при обучении и поддержке Израиля, который надеялся на формирование ливанского правительства, с которым он мог бы заключить мир.

С середины 1980-х годов до лета 2000 года Армия обороны Израиля держала на юге Ливана форпосты, получившие общее название «Зона безопасности», которые находились там как для оказания помощи ОАС в сохранении контроля над регионом, так и для предотвращения нападения террористических групп в Ливане на север Израиля.

Напомним, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

«Курсор» писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.

Мы также сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.