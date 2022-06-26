Саар: «Тиква Хадаша» не пойдет на выборы единым списком с «Кахоль-Лаван»

Саар отклонил возможность объединения «Тиква Хадаша» и «Кахоль Лаван» на предстоящих выборах, поскольку уверен в будущем успехе своей партии.

Министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Саар заявил о перспективах своей партии: «Я уверен в нашей способности добиться успеха.»

В преддверии выборов, запланированных на осень, активизировались представители всех партий, сообщается о проведении внутренних собраний и переговорах с целью возможных договоренностей о единых списках.

Также оппозицией еще предпринимаются попытки сформировать собственное правительство в нынешнем составе Кнессета и избежать выборов, поскольку Нир Орбах задержал процесс роспуска до понедельника.

«Курсор» писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей. Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.

Мы сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Также наш сайт информировал, что Кнессет окончательно примет закон о самороспуске в понедельник. Законодатели намерены как можно быстрее принять в окончательном чтении закон о роспуске. В этом заинтересована как коалиция, так и оппозиция.