Министры созывают экстренное совещание по репатриации для российских евреев

Правительственные министры соберутся на экстренную встречу, чтобы обсудить новую проблему, с которой столкнется Государство Израиль.

Сегодня в четверг министерство алии созывает экстренное совещание по репатриации для евреев из рф*.

Так, министр алии Пнина Тамано-Шата и министр финансов Авигдор Либерман готовятся принять волну репатриации, вызванную бъявлением главы рф путиным «частичной мобилизации».

Со вчерашнего дня в СМИ сообщают о «повышенной активности» на границах рф, выкупе практических всех авиабилетов на ближайшие даты, повышении стоимости авиабилетов и др. Ходят слухи, что многие мужчины стараются уехать из рф, поскольку власти могут запретить выезд мужчинам до 65 лет.

Ранее Курсор писал, что в москве в нескольких отделах полиции задержанным на вчерашних акциях протеста против мобилизации вручили повестки в военкоматы.

Напомним также, что со вчерашнего вечера в россии были зарегистрированы огромные пробки на пограничных переходах с Грузией из-за того, что многие граждане пытались покинуть страну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!