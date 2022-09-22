Россияне бегут из страны: опубликовано видео огромных пробок на границе рф с Грузией

08:37, Сегодня
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пробка на дороге фото
Фото: pixabay.com

После объявленной главой рф путиным «частичной» мобилизации россияне пытаются уехать из страны, на границе с Грузией образовалась пробка.

Со вчерашнего вечера в россии* были зарегистрированы огромные пробки на пограничных переходах с Грузией из-за того, что многие граждане пытались покинуть страну.

Об этом пишет «Эхо Кавказа». 

Издание опубликовало видео с пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе рф и Грузии.

«Люди уже на встречку вылезли… Проехать невозможно, граница стоит», – комментирует автор видео.

Ранее глава рф путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября. Министр обороны рф шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ранее Курсор писал, что в среду высокопоставленный израильский чиновник осудил решение президента рф путина мобилизовать сотни тысяч резервистов для войны в Украине.

Еще «Курсор» сообщал, что боец ВСУ обратился к россиянам и сказал, что решение путина о мобилизации приведет их к гибели.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Ирен Давид
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