Минобороны покажет Байдену «лазерное шоу» и попросит средства

Байдену покажут лазерную систему «Железный луч», которая способна перехватывать ряд воздушных целей, в том числе летательные аппараты, минометы и ракеты.

Проект системы лазерного перехвата Минобороны будет представлен президенту США Джо Байдену во время его визита в Израиль, сообщили в четверг источники в министерстве и Армии обороны Израиля.

Об этом передает The Jerusalem Post.

Презентация системы состоится на авиабазе Пальмахим рядом с Железным куполом. Новая система лазерной защиты, по оценкам, должна вступить в строй в течение нескольких лет на одной из границ страны и защищать от реактивных снарядов, ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Источники в ЦАХАЛе сообщили, что ни для кого не секрет, что Минобороны ищет партнеров для проекта, который будет иметь высокую стоимость. Между Минобороны, ЦАХАЛом и Минобороны США уже состоялись переговоры по лазерному проекту.

Армия обороны Израиля также заинтересована в углублении своих связей с армией США в целом.

В апреле Израиль провел успешные испытания лазерного перехвата. Эксперименты проводились на юге Израиля Управлением исследований и разработок министерства обороны (DDR&D) и Rafael Advanced Defense Systems.

Было показано, что лазерная система, получившая название «Железный луч», в ходе пробных запусков способна перехватывать ряд воздушных целей, в том числе летательные аппараты, минометы и ракеты.

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