Минобороны провело плановые испытания в системы ПРО Хец

Министерство обороны Израиля провело плановые испытания системы противоракетной обороны «Хец».
Об этом сообщили на телеграм-канале «Израиль | Медиа Архив».
Сообщается, что испытания прошли рано утром 18 января. Также в сети показали видео с места событий. На нем можно увидеть, как система ПРО поражает цели.
Ранее редакция Курсора сообщала, что принят закон о повышении пенсии для военнослужащих ЦАХАЛа.
Кроме того, мы писали, что резервисты провели учения для войны с «Хизбаллой», несмотря на высокие показатели COVID-19 в ЦАХАЛе.
Еще напомним, что в ЦАХАЛе показали очередной провальных запуск дрона Хизбаллой.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.