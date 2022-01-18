Минобороны провело плановые испытания в системы ПРО Хец

Видео с утренних испытаний показали в сети.

Министерство обороны Израиля провело плановые испытания системы противоракетной обороны «Хец».

Об этом сообщили на телеграм-канале «Израиль | Медиа Архив».

Сообщается, что испытания прошли рано утром 18 января. Также в сети показали видео с места событий. На нем можно увидеть, как система ПРО поражает цели.

Ранее редакция Курсора сообщала, что принят закон о повышении пенсии для военнослужащих ЦАХАЛа.

Кроме того, мы писали, что резервисты провели учения для войны с «Хизбаллой», несмотря на высокие показатели COVID-19 в ЦАХАЛе.

Еще напомним, что в ЦАХАЛе показали очередной провальных запуск дрона Хизбаллой.

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