Минобразования: в год не хватает 300 учителей математики и естественных наук

После многолетних заявлений об отсутствии недостатка учителей в этих областях министерство объявило о различных тренингах для набора новых педагогов, предупредив, что число студентов, изучающих математику и естественные науки на более высоком уровне, сократилось.

Министерство образования признает, что существует нехватка 300 учителей в области математики и естественных наук в год, согласно «призывному» документу, опубликованному министерством около двух недель назад.

Причем Минобразования сообщило об этом после многолетних утверждений, что у них нет информации о масштабах нехватки учителей, а если такая нехватка и есть, то только точечная.

В настоящее время министерство предлагает бюджетную поддержку академическим учреждениям, которые разработают программы подготовки новых учителей.

В документе говорится, что ежегодно необходимо обучать около 300 новых учителей математики и естественных наук в дополнение к количеству квалифицированных учителей, которые есть в настоящее время.

В документе министерство предупреждает, что «нехватка учителей приводит к уменьшению количества студентов, изучающих математику и естествознание на повышенном уровне» и что «это уменьшение увеличивает социальное неравенство и влияет на научно-технические и экономические способности учащихся ответить на вызовы 21 века».

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