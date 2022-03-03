В Израиле цена на шаверму бьет рекорды

Цена любимой уличной еды бьет рекорды. Порция шавермы в лаваше обойдется в 44 шекеля. Один из владельцев ларька с шавермой признается: «Это сумасшествие, но нам не стыдно».

Шаверма — это, пожалуй, самый сильный конкурент фалафелю за звание «национального блюда», но, возможно, многих не удивит, что цена на любимый фастфуд бьет все рекорды.

Журналисты N12 проверили рост цен на местах. Перед их скрытой камерой индийские продавцы сказали, что порция шавермы в лаваше, например, обойдется в 44 шекеля, а если вы хотите полакомиться шавермой в лепешке (лаффе), вам придется расстаться с чуть более 50 шекелями, и это цена без учета дополнительных ингредиентов и напитков.

«Первый ларек с шавермой мы открыли в 2001 году, — говорит Ханан Дабуш, один из владельцев Shawarma Dabush. — Тогда порция стоила 17 шекелей, а сегодня — лаваш по 43 шекеля, а лепешка по 51. Это безумие, нам не стыдно, потому что мы сейчас не зарабатываем».

Дабуш оправдал скачок цен, заявив, что цены на безалкогольные напитки, электричество и рабочую силу также выросли.

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