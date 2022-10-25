Минус 11 тысяч человек: из какого города Израиля выехало больше всего жителей

А вот тенденция к увеличению населения сохраняется в городах, где развернуто крупное жилищное строительство.

Согласно данным Центрального статистического бюро, в прошлом году лидером по отрицательной миграции населения стал Иерусалим. Из него выехало 11 тысяч жителей.

Об этом сообщает издание Ice.

На втором месте оказался Ашдод, из которого в течение 2021 года уехало 3650 человек. И тройку лидеров антирейтинга закрывает Хайфа с отрицательным иммиграционным балансом в 3500 человек. Далее идет Бней-Брак (-3300 человек) и Тель-Авив (-2900 человек).

А вот тенденция к увеличению населения сохраняется в городах, где развернуто крупное жилищное строительство. По приросту населения лидирует Хариш, в прошлом году он принял 6500 человек.

На втором месте находится Бейт-Шемеш (+4.000), Явне (+2.900), Герцлия (+2.800), Рош а-Аин (+2.500), Тират Кармель, Афула.

«Курсор» писал ранее, что аналитики швейцарского инвестиционного банка UBS включил израильский Тель-Авив в список городов, где высока вероятность образования «пузыря» на рынке недвижимости.

Еще мы писали, что израильтянам сообщили, что страхование квартир в сентябре подорожало на 23,2% и это связано с несколькими факторами.

Напомним, Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные за июнь-август текущего года, которые показали, что в стране продолжается снижаться спрос на новую недвижимость.