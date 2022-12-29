Минздрав Израиля обсуждает введение ограничений на рейсы, прибывающие из Китая

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться во многих странах, в частности в Китае, где на сегодняшний день фиксируют большое количество новых случаев заболевания. В связи с этим министерство здравоохранения Израиля обсуждает вопрос введения ограничений на рейсы, которые прибывают из этой страны.

Об этом 29 декабря сообщает радиостанция «Кан решет бет».

Представители ведомства, среди прочего, рассматривают возможность потребовать у пассажиров, прилетевших в Израиль, проведение теста на антитела, но это решение еще не принято.

Еще один вопрос, который изучает минздрав — есть ли в Китае новые опасные штаммы заболевания. Однако, на данный момент таких не зафиксировано.

После снятия ограничений, а также вспышки и потери контроля над распространением коронавируса в Китае такие страны, как Япония и Тайвань, приняли решение о том, что прибывающие из Китая должны пройти тест на коронавирус.

«Курсор» писал ранее, что Китай из-за всплеска заболеваемости коронавирусом вынужден бороться с чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, с которой США и Европа столкнулись два года назад. Больницы и морги страны переполнены, неофициальные данные говорят о резком росте числа погибших.

Еще мы писали, что новый коронавирус манипулирует клетками для репликации. Исследователи говорят, что открытие может помочь в разработке методов лечения COVID-19.