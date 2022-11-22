Минздрав назвал водоемы на севере страны, где повышен уровень загрязнения

На севере Израиля в некоторых ручьях и водоемах превышен уровень загрязнений, поэтому жителей и туристов просят проявить осторожность и не заходить в реки, потому что это может представлять опасность для здоровья.
Об этом сообщает издание News.israelinfo.
Минздрав совместно с министерством экологии регулярно проводят анализы проб воды и информируют о результатах граждан и местные советы. В результате бактериологических анализов образцов, которые были взяты в понедельник, 21 ноября, в нескольких водоемах бактерии и вредные вещества превышают допустимую норму.
Купаться не стоит в таких водоемах:
• Снир (Хацбани): слияние с Иорданом 4,000.
• Эль Аль (Черный водопад): 660.
• Иордан: Мост Леавот 2,520; Мост аХамиша 800;
• Пламенный мост: 1950; Мост Хори 550;
• Крепость Атарет 710; Мост аДодот 440;
• Бассейн Мешушим: 560.
• Еудиа: 480.
• Маджрасе: 1,350.
В связи с данными результатами вход в следующие водоемы может временно представлять собой опасность до получения нормальных и стабильных проб:
• Санир (Хацбани) – от ГЭС до слияния с Иорданом.
• Река Иордан – от моста Иосиф до моста а-Додот.
• Нахаль Эль Аль.
• Бассейн Мешушим.
• Еудиа.
• Маджрасе.
Отмечается, что министерство экологии не обнаружило известного источника загрязнения в водоемах.
«Курсор» писал ранее, что лаборатория клинической микробиологии в Хадассе использовала передовые и уникальные методы обнаружения загадочной причины, вызвавшей серьезное беспокойство у тех, кто недавно купался в водах Кинерета.
Еще мы писали, что ученые заявили о способности бактерий чувствовать, когда пора возвращаться к жизни в окружающей среде.