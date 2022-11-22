Минздрав назвал водоемы на севере страны, где повышен уровень загрязнения

Забор проб воды в нескольких ручьях на севере проводится каждые две недели.

На севере Израиля в некоторых ручьях и водоемах превышен уровень загрязнений, поэтому жителей и туристов просят проявить осторожность и не заходить в реки, потому что это может представлять опасность для здоровья.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Минздрав совместно с министерством экологии регулярно проводят анализы проб воды и информируют о результатах граждан и местные советы. В результате бактериологических анализов образцов, которые были взяты в понедельник, 21 ноября, в нескольких водоемах бактерии и вредные вещества превышают допустимую норму.

Купаться не стоит в таких водоемах:

• Снир (Хацбани): слияние с Иорданом 4,000.

• Эль Аль (Черный водопад): 660.

• Иордан: Мост Леавот 2,520; Мост аХамиша 800;

• Пламенный мост: 1950; Мост Хори 550;

• Крепость Атарет 710; Мост аДодот 440;

• Бассейн Мешушим: 560.

• Еудиа: 480.

• Маджрасе: 1,350.

В связи с данными результатами вход в следующие водоемы может временно представлять собой опасность до получения нормальных и стабильных проб:

• Санир (Хацбани) – от ГЭС до слияния с Иорданом.

• Река Иордан – от моста Иосиф до моста а-Додот.

• Нахаль Эль Аль.

• Бассейн Мешушим.

• Еудиа.

• Маджрасе.

Отмечается, что министерство экологии не обнаружило известного источника загрязнения в водоемах.

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