Минздрав обратился к израильтянам с важным заявлением

Вчера вечером генеральный директор Министерства Здравоохранения профессор Нахман Аш провел второе заседание для оценки ситуации с участием старших медицинских работников, руководителей Министерства Здравоохранения и руководителей системы здравоохранения.
Амбулаторная деятельность в больницах на юге продолжится, если для этого есть защищенное место.
Кроме того, некоторые седативные операции будут сокращены.
Пациентов, у которых запланированы операции в больницах на юге, просят связаться с больницей и уточнить, будет ли операция проведена в соответствии с планом.
«Типат Халав» в Ашкелоне закрыта, и ее деятельность была перенесена в «Типат Халав» с защищенным пространством.
Итоги прошедшего дня:
* В общей сложности 28 пациентов были госпитализированы в больницах на юге в связи с операцией. Все пациенты, поступившие в стационары, поступали в легком состоянии или страдали тревожным расстройством.
После лечения всех отпустили домой.
* Более тысячи запросов в центры психологической помощи Мокед ЭРАН.
Большинство запросов поступает от родителей, которые хотят знать, как помочь детям. Кроме того, большинство обращений поступает от людей, которых уже знают в центрах психологической помощи.
Министерство здравоохранения продолжит информировать общественность в соответствии с рекомендациями.
Центры психологической помощи (мерказей-хосен) на юге:
Ашкелон — *2452
Хоф Ашкелона — 08-6775598
Эшколь — 08-9965264
Сдерот — 08-6611150
Шаар аНегев — 0512266275
Сдот Негев — 08-9941091
Нетивот Офаким Мерхавим — 055-3063863
Бедуинский центр психологической помощи — 0722212788
Колл-центры больничных касс:
Клалит 03-7472010
Маккаби *3555
Леумит 1700507507
*507
Меухедет *3833
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