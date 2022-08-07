Минздрав обратился к израильтянам с важным заявлением

МАДА сообщает, что в результате операции «Рассвет», которая началась в пятницу днем, 28 человек были госпитализированы с травмами. В Маген Давид Адом также сказали, что многие другие получили помощь на месте и не нуждались в транспортировке в больницу.

Вчера вечером генеральный директор Министерства Здравоохранения профессор Нахман Аш провел второе заседание для оценки ситуации с участием старших медицинских работников, руководителей Министерства Здравоохранения и руководителей системы здравоохранения.

Амбулаторная деятельность в больницах на юге продолжится, если для этого есть защищенное место.

Кроме того, некоторые седативные операции будут сокращены.

Пациентов, у которых запланированы операции в больницах на юге, просят связаться с больницей и уточнить, будет ли операция проведена в соответствии с планом.

«Типат Халав» в Ашкелоне закрыта, и ее деятельность была перенесена в «Типат Халав» с защищенным пространством.

Итоги прошедшего дня:

* В общей сложности 28 пациентов были госпитализированы в больницах на юге в связи с операцией. Все пациенты, поступившие в стационары, поступали в легком состоянии или страдали тревожным расстройством.

После лечения всех отпустили домой.

* Более тысячи запросов в центры психологической помощи Мокед ЭРАН.

Большинство запросов поступает от родителей, которые хотят знать, как помочь детям. Кроме того, большинство обращений поступает от людей, которых уже знают в центрах психологической помощи.

Министерство здравоохранения продолжит информировать общественность в соответствии с рекомендациями.

Центры психологической помощи (мерказей-хосен) на юге:

Ашкелон — *2452

Хоф Ашкелона — 08-6775598

Эшколь — 08-9965264

Сдерот — 08-6611150

Шаар аНегев — 0512266275

Сдот Негев — 08-9941091

Нетивот Офаким Мерхавим — 055-3063863

Бедуинский центр психологической помощи — 0722212788

Колл-центры больничных касс:

Клалит 03-7472010

Маккаби *3555

Леумит 1700507507

*507

Меухедет *3833

Ранее наш сайт писал, что Либерман назвал условие прекращения авиаударов по Газе.