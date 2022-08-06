Либерман назвал условие прекращения авиаударов по Газе

Глава минфина заявил, что ликвидированный вчера в Газе террорист был бомбой замедленного действия.

Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что Израиль прекратит свою военную кампанию «Исламского джихада» в секторе Газа только в том случае, если террористическая группировка прекратит свои ракетные обстрелы Израиля.

Об этом пишет Times of Israel.

Что касается лидера террористической группировки в северной части Газы, убитого вчера в результате израильского авиаудара, Либерман сказал, что он контролировал ячейки, которые должны были организовывать теракты против израильтян. Это была «бомба замедленного действия».

Либерман сказал, что существуют ограничения на то, что может сделать временное правительство, и оно сделало минимум — остановило бомбу замедленного действия.

«Мы, конечно, не ищем войны или конфронтации, но мы не готовы жить под чьими-либо угрозами. Я надеюсь, что это сообщение было четко услышано», — добавил он.

Ранее наш сайт сообщал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада».

Кроме того, Курсор писал, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе.

Еще напомним, что Аббас прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Газе и ракетные обстрелы террористов.