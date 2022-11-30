Два продукта из супермаркета, которые практически гарантируют жир на животе

Если вы хотите сбросить несколько килограммов, замена нездоровой пищи на более питательную — одна из лучших вещей, которую вы можете сделать.

SheFinfs.com поговорили с диетологами Тристой Бест и Валерией Долбель, основательницей Beauty Diets, чтобы узнать о некоторых из худших закусок на ваших полках, от которых следует отказаться, если вы хотите избежать жира на животе.

1. Чипсы типа Доритос

Бест говорит, что когда дело доходит до худших закусок для вашего здоровья, чипсы определенно находятся где-то в верхней части списка, особенно если вы хотите избежать увеличения веса. «Они часто обжариваются, готовятся с воспалительными маслами омега-6, рафинированными углеводами и комбинацией жиров и углеводов, которые вызывают окислительный стресс в организме», — объясняет она.

2. Купленное в магазине печенье

Если вы сладкоежка, вы, как правило, предпочитаете печенье чипсам. К сожалению (но не удивительно), купленные в магазине печенюшки не являются лучшей альтернативой. Долбель говорит, что эти угощения, наряду с другими сладостями, такими как пироги и пирожные, «являются категорией продуктов, которые содержат наибольшее количество калорий, приходящихся на потребление добавленного сахара, но практически не имеют питательной ценности».

Когда вы перегружаетесь всеми этими калориями, не получая ничего существенного из пищи, вы подвергаете себя риску увеличения веса. «Низкое содержание клетчатки и высокоочищенные злаки увеличивают риск увеличения веса и повышения уровня жира на животе», — объясняет Долбель.

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