Минздрав опубликовал тревожную статистику по количеству преждевременных родов в Израиле

В Международный день недоношенных детей организация акушерок сообщила пугающие данные, что каждая четырнадцатая беременность в Израиле заканчивается преждевременными родами.

В мире один ребенок из десяти рождается недоношенным. И чем меньше срок, на котором родился ребенок, тем выше у него риск развития различных заболеваний из-за недоразвитости сердца, легких и других органов. Такого ребенка сложно и дорого поставить на ноги.

Израильская организация акушерок опубликовала обновленную статистику.

Одна из 14 беременностей в Израиле заканчивается преждевременными родами. Это происходит по многим причинам: многоплодная беременность, аномалии органов, хронические заболевания, диабет, высокое кровяное давление, астма или заболевания почек и сердца. Также одна из причин — это акушерский анамнез, когда женщина, у которой в прошлом были преждевременные роды, подвержена более высокому риску повторных преждевременных родов.

Каждый год в мире рождается около 15 миллионов недоношенных детей, сообщила израильская организация акушерок в Международный день недоношенных.

Недоношенным считается ребенок, рожденный до 37-й недели беременности, тогда как нормальные роды обычно происходят примерно на 40-й неделе беременности. И каждый десятый ребенок рождается недоношенным.

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