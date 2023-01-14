В Верхней Галилее обнаружили бешеную собаку

Министерство здравоохранения получило уведомление о том, что в кибуце Шнир в Верхней Галилее обнаружена собака с положительным результатом на бешенство.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Два человека, контактировавшие с собакой, начали профилактическое лечение.

Минздрав просит всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали в районе происшествия с зараженным животным или бездомным животным в период с 23.12.2022 по 1.6.2023 включительно, срочно связаться с Бюро здравоохранения в Цфате по телефонам 04-6994257, 04-6994200.

Также можно обратиться в ближайший к месту жительства медицинский пункт для проверки необходимости оказания профилактической помощи. Лицо, обращающееся за медицинской помощью в нерабочее время и в выходные дни, должно обратиться в отделение неотложной помощи больницы.

Несколькими днями ранее министерство здравоохранения получило информацию, что на территории сельскохозяйственного района вблизи Мошава Ибн Менахема (региональный совет Маале Йосеф, Западная Галилея) обнаружили бешеного койота.

Всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали с зараженным животным или бездомным животным в районе происшествия в период с 25.12.2022 по 08.01.2023 включительно, нужно срочно связаться с Офисом здравоохранения Акко.

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