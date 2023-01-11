В еще одном районе обнаружен шакал, зараженный бешенством: минздрав дал рекомендации

Владельцев домашних животных просят связаться с районным ветеринаром, чтобы проверить статус их вакцинации.

Шакал, зараженный бешенством, обнаружен в сельскохозяйственном районе регионального совета Маале-Йосеф.

Вчера (в среду, 10.01.23) поступило сообщение о зараженным бешенством шакале в сельскохозяйственном районе недалеко от Мошава Ибн Менахема в региональном совете Маале Йосеф, в Западной Галилее. На данный момент известно, что люди не контактировали с ним.

Министерство здравоохранения просит всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали в районе происшествия с зараженным животным или бездомным животным, в период с 25.12.2022 по 8.01.2023 включительно, срочно связаться с Бюро здравоохранения Акко по телефону 04-9955138 или с ближайшем к месту жительства бюро здравоохранения, для рассмотрения необходимости оказания им профилактической помощи.

В нерабочее время и в выходные дни следует обратиться в отделение неотложной помощи больницы.

Министерство Здравоохранения просит передать информацию о ситуацию путешественникам и отдыхающим в этом районе и близлежащих населенных пунктах.

Просим родителей выяснить у своих детей, не контактировали ли они с подозрительными животными, и в случае необходимости срочно обращаться в региональное отделение здравоохранения.

Владельцев домашних животных просим связаться с районным ветеринаром, чтобы проверить статус их вакцинации.

Минздрав еще раз напоминает тем, кого укусило или поцарапало животное, немедленно промыть место проточной водой с мылом, продезинфицировать дезинфицирующими средствами и обратиться в Бюро здравоохранения для проверки необходимости профилактического лечения от бешенства.

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