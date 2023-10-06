Минздрав озвучил причину вспышки кори в Тель-Авиве

Недугу "привез" ребенок, летавших в одну из европейских стран.

Министерство здравоохранения провело эпидемиологическое расследование в отношении четырех детей, заразившихся корью в Тель-Авиве.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что результаты расследования показали, что один из детей летел в Будапешт 27 сентября рейсом Rainer HDP9QI. В Израиль он возвратился 3 октября рейсом El Al Ly2368.

Согласно сообщению, минздрав проинформировал о результатах расследования пассажиров и сотрудников авиалиний, находившихся на этих рейсах.

Напомним, министерство здравоохранения сообщило о четырех двухлетних детях в детсаду в Тель-Авиве, которые заразились корью, и еще одном ребенке из того же детского сада с подозрением на корь. Последний проходит лечение по месту жительства. Все пятеро детей чувствуют себя хорошо.

Министерство здравоохранения проводит эпидемиологическое расследование, учитывая тот факт, что это очень редкое событие, поскольку все пятеро детей вакцинированы первой дозой вакцины. Вторая доза вводится в первом классе.

Также мы писали о том, что после обнаружения кори у четырех детей в детском саду в Тель-Авиве израильская Ассоциация педиатров призвала всех родителей проверить, были ли их дети привиты от этой болезни, а если нет – немедленно записаться на вакцинацию.

Корь — высококонтагиозное вирусное заболевание, которое проявляется лихорадкой и сыпью и может иметь тяжелые и даже опасные для жизни осложнения. Темно-красная сыпь обычно начинается на шее и распространяется на лицо, спину и конечности и выглядит как плотное скопление красных точек. Сыпь может также появиться внутри рта и на веках.

Другими симптомами заболевания являются высокая температура, кашель, насморк, покраснение глаз и общее плохое самочувствие. Симптомы появляются через одну-три недели после контакта с пациентом.