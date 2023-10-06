Подозрение на вспышку кори в Тель-Авиве — минздрав сделал срочное заявление

Четверо детей из детского сада в Тель-Авиве заболели, несмотря на прививку.

Сегодня в пятницу министерство здравоохранения сообщило о четырех двухлетних детях в детсаду в Тель-Авиве, которые заразились корью, и еще одном ребенке из того же детского сада с подозрением на корь. Последний проходит лечение по месту жительства. Все пятеро детей чувствуют себя хорошо.

Министерство здравоохранения проводит эпидемиологическое расследование, учитывая тот факт, что это очень редкое событие, поскольку все пятеро детей вакцинированы первой дозой вакцины. Вторая доза вводится в первом классе.

Если вы у вас есть подозрения, что ребенок заболел корью, следует немедленно проконсультироваться с врачом. Корь - это серьезное вирусное заболевание, и важно принимать соответствующие меры. Симптомы кори могут включать высокую температуру, кашель, насморк, конъюнктивит (воспаление глаз) и характерную кожную сыпь. Определить корь можно на основе клинической картины и медицинских тестов.

Если есть подозрение на корь, соблюдайте следующие шаги:

1. Сразу же изолируйте ребенка от других детей и взрослых, чтобы предотвратить распространение вируса.

2. Обратитесь к врачу или в медицинское учреждение для диагностики и лечения. Врач может провести необходимые тесты и назначить соответствующее лечение.

3. Помимо лечения, важно уделять особое внимание гигиеническим мерам, чтобы предотвратить передачу вируса другим людям.

4. Следуйте рекомендациям врача и не пропускайте вакцинации против кори в будущем, чтобы предотвратить рецидив заболевания.

Помните, что корь - это опасное заболевание, и раннее обращение к врачу имеет важное значение для успешного лечения и предотвращения распространения вируса.

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