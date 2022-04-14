Минздрав озвучил свежую статистику по коронавирусу

За минувшие сутки в Израиле выявлено 4 733 новых случая коронавируса.

Сегодня, 14 апреля, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле.

Согласно данным, за минувшие сутки было сделано 75 525 тестов. Индекс заражаемости — 0,72. С начала пандемии было выявлено 4 019 631 заразившихся коронавирусом. В настоящий момент заражены 41 182 человека. Выздоровели 1 327 290 человек.

В больницы госпитализировано 605 человек. Состояние 221 пациентов оценивается как тяжелое, 82 пациента подключены к ИВЛ.

С начала эпидемии в Израиле от коронавируса умерли 10 601 человек.

По данным Минздрава на 14 апреля, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 705 214 человек, вторую дозу — 6 132 480 человек, третью дозу — 4 483 247 человек, четвертую дозу — 793 453 человек.

Ранее Курсор писал, что Израиль движется к «нормализации» ситуации с COVID-19. Высокопоставленный чиновник здравоохранения заявил, что Израиль движется к возобновлению нормальной жизни наряду с пандемией коронавируса.

Курсор также сообщал, что четвертая доза вакцины защищает пожилых людей от осложнений COVID-19. Исследования показали высокую эффективность четвертой дозы вакцины от коронавируса, которая снижает риски тяжелого протекания инфекции у людей старше 60 лет.

Напомним, редакция нашего портала писала, что израильские ученые разработали более надежный метод оценки безопасности вакцин.