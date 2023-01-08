Минздрав получил нового генерального директора

Моше Бар Симан-Тов имеет степень бакалавра и магистра экономики и делового администрирования, а также владеет большим опытом работы на госслужбе.

В воскресенье, 8 января, правительство утвердило назначение Моше Бар Симан-Това на должность генерального директора Минздрава.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

Издание напоминает, что Моше Бар Симан-Тов имеет степень бакалавра и магистра экономики и делового администрирования со специализацией в области финансов, а также владеет большим опытом работы на государственной службе. Ранее он в течение 5 лет работал генеральным директором Министерства здравоохранения, экономическим координатором в Вашингтоне и занимал ряд должностей в Бюджетном отделе Министерства финансов, включая должность заместителя Комиссара по бюджету.

В рамках своих обязанностей он работал координатором области здравоохранения в бюджетном отделе и членом комитета по корзине здоровья. В качестве заместителя начальника бюджетного отдела он, помимо прочего, отвечал за бюджеты здравоохранения, участвовал в решении проблемы забастовки врачей и разработке коллективного договора для врачей государственного сектора.

«Богатый профессиональный опыт и проверенные способности Моше Бар Симан-Това в Министерстве здравоохранения и финансов делают его подходящим человеком для руководства реформами, которые мы намерены продвигать в ближайшие годы в Министерстве здравоохранения. Желаю ему успехов успехов на своем посту», — сказал министр здравоохранения Арье Дери.

Как сообщал Курсор, на днях стало известно, что министр здравоохранения Арье Дери потребовал от правительства дать повышенный персональный оклад Моше Бар Симан-Тову, которого Дери планировал назначить на пост гендиректора Минздрава.

Дери направил правительству проект решения о повышении зарплаты гендиректора Минздрава до уровня гендиректора крупной больницы, т.е. с 40 до 90 тысяч шекелей в месяц.

Также Курсор писал о том, что с 1 января 2023 года максимальные цены более чем на 1500 рецептурных лекарств с контролируемыми патентами снизились в среднем на 7,47% по сравнению с их ценой в 2022 году.