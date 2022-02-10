Минздрав предостерегает население от купания на пляжах Бат-Яма, Тель-Авива и Герцлии

Министерство здравоохранения предупреждает общественность о загрязнении воды на пляжах в районе Тель-Авива, Герцлии и Бат-Яма и советует не лезть в воду до нормализации ситуации.

Министерство здравоохранения сообщило, что после проливных дождей в районе Гуш-Дана и попадания дождевой воды, а также поверхностных стоков в системы сбора технической жидкости, загрязненная вода из аварийного выхода станции Рединг в Тель-Авиве была выброшена в море.

После этого министерство предостерегает общественность от купания на пляжах Бат-Яма, Тель-Авива и Герцлии до тех пор, пока показатели морской воды не станут нормальными и предупреждение не будет снято.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в сети показали видео затопленных улиц Реховота.

Житель города поделился видео, на котором видно затопленные дороги и то, как тяжело передвигаться автомобилям.

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