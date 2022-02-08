Ученые предположили, что вода могла попасть на Землю из космоса

Команда геохимиков из Национального музея естественной истории Франции установила, что изотопы воды в метеорите, которому 4,57 миллиарда лет, совпадают с изотопами воды на современной Земле.

Ученые до сих пор не знают о том, как именно на нашей планете появилось такое большое количество воды. Однако эксперты из Франции сообщили, что вода могла попасть на Землю из космического пространства.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

По словам ученых, именно метеориты помогают изучать и понимать состояние Вселенной, процессы, которые происходили в ней на разных стадиях развития. Часто в метеоритах находят остатки газов или космической пыли, которым миллионы лет.

И вот в метеорите Ефремовка, который был выявлен на территории Казахстана еще в 1962 году, обнаружили элементы, который более 4 миллиардов лет. Анализы этих элементов показали, что в первые 200 тысяч лет существования Солнечной системы существовали два больших газовых резервуара.

Один из них был богат на воду, которая по своему составу очень похожа на воду современной Земли.

Ранее Курсор сообщал, что астрономы обнаружили первую черную дыру, которая передвигается.

Кроме того, мы писали, что ученые нашли экзопланету, похожую на Землю строением атмосферы.

Еще напомним, что ученые предположили, что умирающие звезды могут порождать новые планеты.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.