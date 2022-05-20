Минздрав предупредил израильтян о новом опасном вирусе

Министерство здравоохранения призывает людей, вернувшихся из-за границы, у которых появилась лихорадка и пузырчатая сыпь, обратиться к лечащему врачу.

Министерство здравоохранения предупредило израильтян об обезьяньей оспе. Это вирусное заболевание, которое можно подхватить от грызунов или обезьян, а также при тесном контакте с людьми.

По словам медиков, характерными симптомами являются лихорадка, увеличение лимфатических узлов, а также пузырчатая сыпь.

За последние несколько дней в различных странах по всему миру было выявлено уже около 50 случаев этого заболевания. Также есть множество случаев, которые еще расследуются.

К счастью, в Израиле пока не выявили больных обезьяньей оспой. Однако всех прибывших туристов из-за границы в случае выявления у себя симптомов рекомендуется обратиться за помощью к медикам как можно скорее.

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