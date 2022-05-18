Стали известны подробности переговоров министров здравоохранения Израиля и Украины

Сегодня между Ницаном Горовицем и Виктором Ляшко прошла онлайн-встреча, в ходе которой министры обсудили вопросы помощи раненым украинским солдатам и поставки медикаментов.

Министры здравоохранения Украины и Израиля обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи Украине.

Сегодня Ницан Горовиц провел зум-встречу со своим украинским коллегой Виктором Ляшко. Во встрече приняли участие посол Украины Евгений Корнийчук и посол Израиля Михаил Бродский.

Стороны обсудили варианты предоставления медицинской помощи раненым украинским солдатам.

Ляшко отметил, что Украина запустила реестр военнослужащих, которые нуждаются в лечении.

Также украинская и израильская стороны обсудили потребности в помощи для лечения украинских детей с онкологией. В частности, предоставление необходимых лекарств и протоколов лечения.

Министр Ляшко также попросил израильскую сторону оказать помощь лекарствами, которых нет в наличии и которые срочно нужны Украине.

Курсор ранее писал, что Ницан Горовиц заявил, что Израиль оплатит авиаперевозку раненых украинцев. Горовиц написал в твиттере, что он сказал своему украинскому коллеге Виктору Ляшко, что Израиль выделит миллионы шекелей на лекарства, которые будут отправлены непосредственно в Украину, и «позаботится о перелете раненых украинцев в Израиль на лечение — за наш счет».

Также сообщалось, что минобороны Израиля выдало украинским войскам 2000 касок и 500 жилетов. Согласно решению министра обороны Бени Ганца, Министерство обороны сегодня утром выдало партию военной помощи украинской армии.