Минздрав предупредил о филе рыбы популярного бренда, в котором нашли неизвестных паразитов

«Дагей Тнува» информирует, что в связи с тем, что в небольшой части упаковки продукта «Замороженное аргентинское филе мерлузы» обнаружили паразита, будет осуществляться активное изъятие продукта в соответствии с следующими деталями:
Замороженное аргентинское филе мерлузы
Штрих-код 7290000658926
Страна производитель – Аргентина
Кашрут от рабанута Бейт-Йосеф
- Последняя дата для продажи 28.02.2023
Дата производства — 22.03
Все даты упаковки
Номер поставки — 5349-0058.2-2022
Номер поставки — 5349-0058.1-2022
- Последняя дата для продажи 31.03.2023
Дата производства — 22.04
Дата упаковки 15.11.2022
Номер поставки — 5349-0058.3-2022
Отзыв продуктов осуществляется по согласованию с министерством здравоохранения.
Тип паразита неизвестен (будет сделана проверка в лаборатории), поэтому, в качестве меры предосторожности, компания просит всех, у кого есть вышеупомянутый продукт, воздержаться от его употребления и выбросить продукт. Вы можете связаться с горячей линией службы поддержки клиентов по телефону 1-800-300-220, чтобы получить компенсацию.
Упаковка продукта с другими датами и остальная продукция «Дагей Тнува» — нормальная и безопасная в использовании.
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