Минздрав предупредил о филе рыбы популярного бренда, в котором нашли неизвестных паразитов

12:22, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

Опубликовано уведомление для потребителей о добровольном отзыве замороженного филе аргентинской марлузы.

«Дагей Тнува» информирует, что в связи с тем, что в небольшой части упаковки продукта «Замороженное аргентинское филе мерлузы» обнаружили паразита, будет осуществляться активное изъятие продукта в соответствии с следующими деталями:

Замороженное аргентинское филе мерлузы
Штрих-код 7290000658926
Страна производитель – Аргентина
Кашрут от рабанута Бейт-Йосеф

  1. Последняя дата для продажи 28.02.2023
    Дата производства — 22.03
    Все даты упаковки
    Номер поставки — 5349-0058.2-2022
    Номер поставки — 5349-0058.1-2022
  2. Последняя дата для продажи 31.03.2023
    Дата производства — 22.04
    Дата упаковки 15.11.2022
    Номер поставки — 5349-0058.3-2022

Отзыв продуктов осуществляется по согласованию с министерством здравоохранения.

Тип паразита неизвестен (будет сделана проверка в лаборатории), поэтому, в качестве меры предосторожности, компания просит всех, у кого есть вышеупомянутый продукт, воздержаться от его употребления и выбросить продукт. Вы можете связаться с горячей линией службы поддержки клиентов по телефону 1-800-300-220, чтобы получить компенсацию.

минздрав предупредил о филе рыбы популярного бренда, в котором нашли неизвестных паразитов 8 декабря, 2022

Упаковка продукта с другими датами и остальная продукция «Дагей Тнува» — нормальная и безопасная в использовании.

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