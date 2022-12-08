Минздрав предупредил о филе рыбы популярного бренда, в котором нашли неизвестных паразитов

«Дагей Тнува» информирует, что в связи с тем, что в небольшой части упаковки продукта «Замороженное аргентинское филе мерлузы» обнаружили паразита, будет осуществляться активное изъятие продукта в соответствии с следующими деталями:

Замороженное аргентинское филе мерлузы

Штрих-код 7290000658926

Страна производитель – Аргентина

Кашрут от рабанута Бейт-Йосеф

Последняя дата для продажи 28.02.2023

Дата производства — 22.03

Все даты упаковки

Номер поставки — 5349-0058.2-2022

Номер поставки — 5349-0058.1-2022 Последняя дата для продажи 31.03.2023

Дата производства — 22.04

Дата упаковки 15.11.2022

Номер поставки — 5349-0058.3-2022

Отзыв продуктов осуществляется по согласованию с министерством здравоохранения.

Тип паразита неизвестен (будет сделана проверка в лаборатории), поэтому, в качестве меры предосторожности, компания просит всех, у кого есть вышеупомянутый продукт, воздержаться от его употребления и выбросить продукт. Вы можете связаться с горячей линией службы поддержки клиентов по телефону 1-800-300-220, чтобы получить компенсацию.

Упаковка продукта с другими датами и остальная продукция «Дагей Тнува» — нормальная и безопасная в использовании.

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