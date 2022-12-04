Минздрав предупредил о таблетках для похудения, содержащих опасные вещества

Таблетки обнаружили в результате проверки данных препаратов у пациента, которого госпитализировали после их употребления.

Уже второй раз в этом году минздрав выпускает предупреждение о таблетках для похудения, содержащих опасные вещества, и о том, что их употребление привело к госпитализации человека.

Минздрав предупреждает об опасности таблеток фирм Top Plos Slim, M_Ncex и New Diet. После лабораторной проверки было обнаружено, что они содержат экстази и другие запрещенные вещества. В начале месяца пациент был госпитализирован с болями в груди, с симптомами заболевания сердца и желудочно-кишечными симптомами.

Доктор Рони Берковиц, директор отдела правоприменения и надзора Министерства здравоохранения: «Это таблетки, которые незаконно продаются с целью похудания. Напомним, что уже второй раз за последние три месяца Минздрав регистрирует случай употребления таблеток для похудения, содержащих опасные вещества. В результате их употребления пациентам потребовалась госпитализация. Важно отметить, что использование продуктов, содержащих эти вещества опасно для жизни. Кроме того, использование лекарств без рецепта врача и без рекомендации дозировки может нанести вред здоровью».

Доктор Берковиц рекомендует воздержаться от покупки лекарств, в том числе таблеток для похудения, через нелегальных дистибьюторов. Следует покупать лекарства только в разрешенных местах, таких как аптеки и аптечные сети, и избегать покупки таблеток через социальные сети и незнакомые сайты.

Информация о продукте:

• Top Plos Slim в светло-голубых капсулах

• M_Ncex в коричневых капсулах

• New Diet в голубых капсулах

При лабораторных проверках продукции, проведенных министерством здравоохранения, были обнаружены следующие вещества:

• Экстази (МДМА) – опасный наркотик, используемый в качестве стимулятора.

• Сибутрамин (Sibutramine) – вещество, запрещенное к использованию и продаже из-за сердечно-сосудистых и психотических побочных эффектов.

• Флуоксетин – психиатрический антидепрессант, который можно применять только после консультации с врачом. Препарат продается в Израиле под торговыми названиями Prozac, Plotin, Prisma и Prisma Forte.

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