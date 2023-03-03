Минздрав предупреждает: из-за аллегрена отозваны некоторые популярные продукты

Покупателей с аллергией на сою просят не употреблять эти продукты.

Фирма «מיה מוצרי מזון מ.ת.מ. בע»מ» сообщает своим покупателям с аллергией на сою, что при проверке поставщика сырья был обнаружен соевый аллерген в продукте: Кукурузный крахмал (корнфлор), 200 грамм, код товара 7290002319375.

Сроки годности только: 13.12.2024, 14.12.2024, 15.12.2024

Также «צ.י תעשיות מזון יבנה בע»מ» информирует своих клиентов, о нахождении остатков соевого аллергена в продукции компании со следующими производственнымикодами: с 345.22 по 363.22 и сроками годности: с 11.06.23 по 29.06.23, в продукции:

Блоки по 3 кг — в стиле голландского сыра Эдам, в стиле голландского сыра Эдам с укропом и чесноком, в стиле голландского сыра Эдам с оливками, с мексиканским пикантно-копченым вкусом.

Блоки по 1 кг — голландский и копченый.

Нарезка 200 грамм — хороший желтый 5%, копченый хороший желтый 5%, хороший желтый 9%.

Нарезка 350 грамм — голландский, острый, копченый, в стиле моцарелла.

Голландский нарезанный — 500 грамм.

С производственными кодами: с 345.22 по 363.22 и сроками годности: с 11.03.23 по 29.03.23, в продуктах:

Пиццарелла тертая — 500 грамм.

Итальянская пиццарелла — 500 грамм.

В компании подчеркивают, что из соображений осторожности и ответственности перед покупателями компания работает над тем, чтобы информировать своих клиентов о изъятии товара с полок.

Покупателей с аллергией на сою просят не употреблять этот продукт.

Этот продукт безопасен для потребления покупателями, у которых нет аллергии на сою или аллергены, указанные на упаковке.

Покупатели с аллергией на сою, купившие продукты, смогут вернуть продукт в магазин/сеть, в котором он был приобретен, чтобы его вернули компании.

«מיה מוצרי מזון מ.ת.מ. בע»מ» поставила в известность продовольственную службу минздрава о подробностях ситуации.

По любым вопросам можно обращаться в центр обслуживания клиентов компании по телефону 02-5357991 или через сайт компании.

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