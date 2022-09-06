Минздрав предупреждает: обнаружен еще один шакал, зараженный бешенством

Шакал, зараженный бешенством, обнаружен в кибуце Иреон в Верхней Галилее. Минздрав обратился к израильтянам.

В понедельник было получено уведомление о зараженном бешенством шакале, находящемся в кибуце Иреон, в Верхней Галилее.

До сих пор известно, что люди не подвергались его воздействию.

Минздрав просис всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали с зараженным животным или бездомным животным в районе происшествия, в период с 20.08.2022 по 3.09.2022 включительно, срочно связаться с региональным отделением здравоохранения в Цфате, тел. 04-6994257, 04-6994200 или в ближайшее к месту жительства отделение здравоохранения, для взвешивания необходимости профилактического ухода за ними.

В нерабочее время и в выходные дни следует обращаться в отделение неотложной помощи в больнице.

Минздрав просит родителей выяснить у своих детей, не контактировали ли они с подозрительными животными, и в случае необходимости срочно обратиться в региональное отделение здравоохранения.

Владельцев домашних животных просят связаться с районным ветеринаром, чтобы проверить статус их вакцинации.

Минздрав также призывает оповестить об этом происшествии всех путешественников и отдыхающих в этом районе и близлежащих населенных пунктах.

Минздрав еще раз напомнил тем, кого укусило или поцарапало животное, немедленно промыть место проточной водой с мылом, продезинфицировать дезинфицирующими средствами и обратиться в Бюро здравоохранения для проверки необходимости профилактического лечения от бешенства.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Израиле в таблетках и порошке для похудения обнаружили наркотик.