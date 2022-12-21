Минздрав предупреждает потребителей: в маркировке популярного продукта найдена серьезная ошибка

В ходе проверки, проведенной продовольственной службой Хайфского отдела здравоохранения, было обнаружено, что маркировка аллергена грецкого ореха была исключена из информации об аллергенах на этикетке продукта Спред песто — Шемо кондитория. Кроме того, компонент «орехи» отмечен в списке компонентов.
Название продукта: спред песто
Бренд: Шемо кондитория
Содержимое: 180 грамм
Название производителя: ООО «Моти-шеф»
Маркетинговое имя: Шемо кондитория
Произведено: с любой даты производства до 16.11.22 включительно
Для использования до: со всех дат до 16.07.23 включительно.
Штрих-код: 18010
Потребителей с аллергией на грецкие орехи и другие аллергены, указанные на этикетке продукта, просят не употреблять этот продукт.
По согласованию с продовольственной службой минздрава фабрика «Моти-шеф и Шемо кондитория осуществляют сбор продукции, обращаясь в каналы сбыта.
Для получения информации: телефон службы поддержки клиентов Шемо кондитория — 048492273.
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