Минздрав предупреждает потребителей: в маркировке популярного продукта найдена серьезная ошибка

Минздрав и предприятие «Моти-шеф» обратились с призывом к потребителям.

В ходе проверки, проведенной продовольственной службой Хайфского отдела здравоохранения, было обнаружено, что маркировка аллергена грецкого ореха была исключена из информации об аллергенах на этикетке продукта Спред песто — Шемо кондитория. Кроме того, компонент «орехи» отмечен в списке компонентов.

Название продукта: спред песто

Бренд: Шемо кондитория

Содержимое: 180 грамм

Название производителя: ООО «Моти-шеф»

Маркетинговое имя: Шемо кондитория

Произведено: с любой даты производства до 16.11.22 включительно

Для использования до: со всех дат до 16.07.23 включительно.

Штрих-код: 18010

Потребителей с аллергией на грецкие орехи и другие аллергены, указанные на этикетке продукта, просят не употреблять этот продукт.

По согласованию с продовольственной службой минздрава фабрика «Моти-шеф и Шемо кондитория осуществляют сбор продукции, обращаясь в каналы сбыта.

Для получения информации: телефон службы поддержки клиентов Шемо кондитория — 048492273.

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