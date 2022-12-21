Прививка от COVID-19 «была ошибкой» — экс-глава Израильского института биологических исследований

Бывший старший израильский исследователь подвергся критике со стороны Минздрава Израиля после того, как осудил действия ведомства в отношении пандемии коронавируса и кампании массовой вакцинации.

Профессор Шмуэль Шапира, который возглавлял Израильский институт биологических исследований с 2013 по 2021 год и возглавлял израильскую программу разработки вакцины против коронавируса, подверг критике Министерство здравоохранения как за его стремление ввести карантин в 2020 и 2021 годах, так и за его поддержку массовых кампания вакцинации, начинающаяся в декабре 2020 года.

В серии твитов профессор Шапира раскритиковал Минздрав за то, что оно считает мРНК-вакцины Pfizer безопасными и эффективными, и посетовал на то, что сам получил три дозы вакцины.

«Я говорю неприятную правду… о вакцине, которая не эффективна и не безопасна. Я ошибся три раза. Кто сказал, что те, кому делают инъекции, не признают своей неправоты? Люди продолжают забывать, что Израиль был «добровольцем» в качестве Лаборатории Мира. Практически не было никаких данных, кроме очень коротких клинических исследований минимального размера», — написала Шапира.

«Глобальная катастрофа. правительство База данных показывает 10 000-процентное увеличение количества сообщений о раке из-за вакцин против Covid», — добавил он.

В интервью Channel 12 профессор Шапира сказал, что его критика направлена ​​именно на мРНК-вакцины, а не на все вакцины против COVID.

«Я говорю о вакцине, которую получили граждане Израиля, и о некоторых других [COVID] вакцинах. Я не говорю, что вакцина [Pfizer] полностью «подделка», но я действительно не уверен, можно ли считать ее «вакциной», и я действительно советую вам быть осторожными с заявлениями людей о том, что вакцина спас много жизней здесь, в Израиле», — сказал он.

«Много лет назад в школе я узнал, что такое вакцина. Я не уверен, что то, что мы получили — то, что получил я, — удовлетворяет этим критериям. Это то, что дает частичную эффективность, возможно, на три месяца. Прививка, имеющая множество побочных эффектов… и серьезные побочные эффекты, из-за которых люди, по-видимому, умирали, хотя это пытаются скрыть», — отметил он.

На вопрос, считает ли он, что мРНК-вакцины несут ответственность за смертельные случаи, профессор Шапира ответил: «В мире есть много-много сообщений о воспалении сердечной мышцы, связанном с этой вакциной. Воспаление сердечной мышцы иногда может быть фатальным. Вакцина вредит молодым людям и может вызвать серьезные неврологические заболевания. И, по-видимому, — я хочу быть здесь очень осторожным, потому что это только начинает выясняться — она может увеличить риск некоторых видов рака».

Хотя Шапира в целом защищал вакцины, он сказал, что сожалеет о получении мРНК-вакцины Pfizer.

«По мере накопления доказательств… все больше и больше похоже, что его эффективность низка, а в некоторых случаях вообще отсутствует, а его побочные эффекты значительны и серьезны».

Минздрав отреагировал на комментарии профессора Шапира, заяиви, что эксперт критикует мРНК-вакцины из-за горечи по поводу провала израильской программы вакцинации, которую он возглавлял.

«Бывший глава Института биологических исследований потратил много миллионов [шекелей], руководя разработкой вакцины. Разработка не удалась. С тех пор он начал клеветническую кампанию против Министерства здравоохранения и вакцин, которые спасли множество жизней во всем мире. Как очень грустно», — заявили в ведомстве.

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