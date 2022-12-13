Минздрав предупреждает: в еще одном киббуце обнаружили шакала, зараженного вирусом бешенства

Вчера, 11 декабря, было получено уведомление об обнаружении бешеного шакала — на открытой местности, в двух километрах от киббуца Хефциба, расположенного у подножия горы Гильбоа (региональный совет Гильбоа).

На данный момент нет информации о людях, которые могли бы каким-то образом соприкоснуться с зараженным животным. Однако минздрав обращается ко всем, кто, возможно, контактировал с шакалом или чьи животные, возможно, оказавшись в районе происшествия, также могли с ним контактировать, — в период с 24.11.2022 по 8.12.2022 включительно, — срочно обратиться в районное управление здравоохранения Изреель-Афула, телефон 04-6099000, или в ближайший по месту жительства медицинский пункт, чтобы получить необходимую профилактическую помощь.

В нерабочее время и в выходные дни следует обратиться в отделение неотложной помощи больницы.

Министерство здравоохранения также извещает о происшествии тех, кто путешествует по указанному региону или отдыхает там и в близлежащих городах.

Родителей, у кого есть дети, просят поговорить с детьми, чтобы выяснить, не контактировали ли они с подозрительными животными, и срочно обращаться в ближайший медпункт.

Владельцев домашних животных просят связаться с уполномоченным ветеринарным врачом для проверки прививочного статуса их животных.

Минздрав еще раз напоминает тем, кого укусило или поцарапало такое животное, немедленно промыть пораженное место проточной водой с мылом, затем использовать дезинфицирующие средства и обратиться в ближайшее медицинское отделение, чтобы проверить, есть ли необходимость в профилактическом лечении от бешенства.

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