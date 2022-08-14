Минздрав предупреждает: в одном из магазинов нашли запрещенные лекарства

Министерство Здравоохранения и Отдел по борьбе с наркотиками (ЯСАМ) хайфской таможни на прошлой неделе конфисковали в магазине пищевых добавок в Кармиэле коммерческое количество анаболических стероидов и лекарственных веществ, запрещенных к продаже, которые могут представлять опасность для здоровья населения. Образцы конфиската были переданы для проверки в лаборатории Минздрава.

В рамках мероприятия были обнаружены коммерческие количества анаболических стероидов, которые используются для быстрого увеличения мышечной ткани и, как следствие, также увеличения силы. Использование и продажа анаболических стероидов в целях улучшения спортивных результатов и увеличения мышечной массы запрещены министерством здравоохранения.

Кроме того, были обнаружены лекарственные вещества, запрещенные для инъекций и приема внутрь и не подлежащие реализации, кроме как в рамках лицензированной аптеки и только по рецепту врача. Использование этих препаратов может поставить под угрозу здоровье населения и вызвать, среди прочего, заболевания печени и почек, проблемы с кожей, нарушение фертильности и половой функции, гормональные проблемы, поведенческие расстройства и даже может привести к хроническим заболеваниям в будущем, таким как рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Минздрав предостерегает от использования контрафактной продукции, которая может нанести вред здоровью, и напоминает, что лекарства следует приобретать только в аптеках и по согласованию с врачом.

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