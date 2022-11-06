Минздрав принял меры в связи с опасениями по поводу дефицита наборов эпидуральной анестезии

Министерство здравоохранения заключило две сделки по пополнению запасов наборов для эпидуральной анестезии в Израиле, что предотвратило опасную нехватку запасов анестезии, обычно применяемой во время родов.
Израильская ассоциация акушерок подтвердила эту новость, опубликовав заявление, в котором говорится, что «нехватки наборов нет и не ожидается».
По данным организации, министерство здравоохранения заключило сделки с несколькими другими источниками эпидуральной анестезии, «и, как мы уже говорили, нет и не будет ситуации, когда женщина, которая хочет родить с помощью эпидуральной анестезии, не сможет этого сделать».
Новости о потенциальной нехватке появились месяц назад, обеспокоив некоторых беременных женщин перспективой родов без эпидуральной анестезии.
Чиновники здравоохранения быстро вмешались, чтобы развеять их опасения, отметив, что в стране все еще есть запасы препарата на несколько месяцев, что дает время для поиска новых источников.
В прошлом месяце генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Эш заявил, что причин для беспокойства по этому поводу нет.
«Могу сказать, что на данный момент дефицита нет: во всех больницах достаточно наборов для эпидуральной анестезии на ближайшие несколько недель, и мы прилагаем все усилия, чтобы потом не было дефицита», — сказал Эш.
Ранее Курсор писал, можно ли пить алкоголь при диабете: ученые.