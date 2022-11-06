Минздрав принял меры в связи с опасениями по поводу дефицита наборов эпидуральной анестезии

Израильская ассоциация акушерок сообщила, что министерство обнаружило альтернативные источники комплектов для анестезии, что снимает опасения многих беременных женщин.

Министерство здравоохранения заключило две сделки по пополнению запасов наборов для эпидуральной анестезии в Израиле, что предотвратило опасную нехватку запасов анестезии, обычно применяемой во время родов.

Израильская ассоциация акушерок подтвердила эту новость, опубликовав заявление, в котором говорится, что «нехватки наборов нет и не ожидается».

По данным организации, министерство здравоохранения заключило сделки с несколькими другими источниками эпидуральной анестезии, «и, как мы уже говорили, нет и не будет ситуации, когда женщина, которая хочет родить с помощью эпидуральной анестезии, не сможет этого сделать».

Новости о потенциальной нехватке появились месяц назад, обеспокоив некоторых беременных женщин перспективой родов без эпидуральной анестезии.

Чиновники здравоохранения быстро вмешались, чтобы развеять их опасения, отметив, что в стране все еще есть запасы препарата на несколько месяцев, что дает время для поиска новых источников.

В прошлом месяце генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Эш заявил, что причин для беспокойства по этому поводу нет.

«Могу сказать, что на данный момент дефицита нет: во всех больницах достаточно наборов для эпидуральной анестезии на ближайшие несколько недель, и мы прилагаем все усилия, чтобы потом не было дефицита», — сказал Эш.

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