Минздрав рассказал о ситуации с вакцинацией против обезьяньей оспы

Минздрав расширил указания по условиям вакцинации против обезьяньей оспы.
Об этом сообщила Шира Соломон, пресс-секретарь минздрава.
Согласно новым указаниям, дополнительно в ближайшие дни будут привиты следующие группы людей:
- мужчины, получающие PreEP с 2021 г. и позже,
- мужчины с HIV,
- мужчины, у которых дважды в разное время были диагностированы венерические заболевания (активный сифилис, хламидия или гонорея) с начала 2021 года согласно пометкам в медицинской карте.
По данным на 11 августа, в Израиле оспа обезьян диагностирована у 176 мужчин.
Минздрав призвал людей с симптомами лихорадки и/или пузырчатой сыпи, или после тесного контакта с человеком, у которого подозревается оспа, срочно обратиться к лечащему врачу и сдать анализ. Тест можно пройти в больницах и поликлиниках по месту жительства.
Согласно рекомендациям ВОЗ, зараженные этим заболеванием и находящиеся в близком контакте с больными должны избегать полетов, пока существует опасность заражения.
Больничные кассы и клиника Левински проводят вакцинацию, уже привито более 1500 человек. Ожидается, что в начале сентября прибудут остальные закупленные партии. Общее количество закупленных вакцин 10 тысяч доз.
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