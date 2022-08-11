Минздрав рассказал о ситуации с вакцинацией против обезьяньей оспы

По информации минздрава, оспа обезьян диагностирована у 176 мужчин в Израиле, поэтому расширен список лиц, подлежащих срочной вакцинации.

Минздрав расширил указания по условиям вакцинации против обезьяньей оспы.

Об этом сообщила Шира Соломон, пресс-секретарь минздрава.

Согласно новым указаниям, дополнительно в ближайшие дни будут привиты следующие группы людей:

мужчины, получающие PreEP с 2021 г. и позже,

мужчины с HIV,

мужчины, у которых дважды в разное время были диагностированы венерические заболевания (активный сифилис, хламидия или гонорея) с начала 2021 года согласно пометкам в медицинской карте.

По данным на 11 августа, в Израиле оспа обезьян диагностирована у 176 мужчин.

Минздрав призвал людей с симптомами лихорадки и/или пузырчатой сыпи, или после тесного контакта с человеком, у которого подозревается оспа, срочно обратиться к лечащему врачу и сдать анализ. Тест можно пройти в больницах и поликлиниках по месту жительства.

Согласно рекомендациям ВОЗ, зараженные этим заболеванием и находящиеся в близком контакте с больными должны избегать полетов, пока существует опасность заражения.

Больничные кассы и клиника Левински проводят вакцинацию, уже привито более 1500 человек. Ожидается, что в начале сентября прибудут остальные закупленные партии. Общее количество закупленных вакцин 10 тысяч доз.

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