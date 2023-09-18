Минздрав разрешил купание на пляжах еще трех городов Гуш-Дана

В ведомстве напомнили, что купаться можно только на официальных пляжах.

Министерство здравоохранения в понедельник, 18 сентября, сообщило о снятии запрета на купание на пляжах в Бат-Яме, Герцлии и Тель-Авиве.

Об этом сообщает портал Детали со ссылкой на информацию Минздрава.

Издание напоминает, что предупреждение об опасности купания на этих пляжах появилось в среду, 13 сентября. В ведомстве также напомнили, что купаться можно только на официальных пляжах, зарегистрированных министерством здравоохранения.

Напомним, на днях министерство здравоохранения вчера отменило предупреждение об опасности купания на пляжах Нетании, по случаю наступления праздника Рош ха-Шана, в результате удовлетворительного результата проб морской воды на наличие микроорганизмов.

Запрет на купание был введен из-за загрязнения морской воды, связанного с проливными дождями и переполнением ливневой канализации.

Ранее министерство объявило запрет на купание на пляжах в центральном районе страны, включая Тель-Авив, Бат-Ям и Герцлию, так как сточные воды были сброшены в море после переполнения дренажных колодцев.

Как сообщал Курсор, в минэкологии назвали город, в котором самые чистые пляжи. Согласно данным министерства, только 71,2% бесплатных пляжей в Израиле были оценены как "очень чистые" или "чистые" во второй половине августа 2023 года, в то время как в прошлом году такую оценку получили 90% пляжей. Особенно хорошую оценку за свои пляжи получил город Бат-Ям.