Минздрав снял запрет на купание на пляжах еще одного города

Угрозы для здоровья людей в воде не обнаружили.

Министерство здравоохранения вчера отменило предупреждение об опасности купания на пляжах Нетании, по случаю наступления праздника Рош ха-Шана, в результате удовлетворительного результата проб морской воды на наличие микроорганизмов.

Об этом сообщает "Детали".

На сайте министерства сообщается, что запрет на купание был введен из-за загрязнения морской воды, связанного с проливными дождями и переполнением ливневой канализации. Купание разрешено только на официальных пляжах, зарегистрированных министерством здравоохранения.

Ранее, 13 сентября, министерство объявило запрет на купание на пляжах в центральном районе страны, включая Тель-Авив, Бат-Ям и Герцлию, так как сточные воды были сброшены в море после переполнения дренажных колодцев.

Пляжи Нетании также сталкивались с запретами на купание в последние недели. 2 сентября было предупреждение о небезопасности купания на пляжах "Герцль-Цафон" в центре города и "Амфи" в южной части города из-за повышенной концентрации бактерий в морской воде, выявленной в результатах анализа.

Напомним, в минэкологии назвали город, в котором самые чистые пляжи. Согласно данным министерства, только 71,2% бесплатных пляжей в Израиле были оценены как "очень чистые" или "чистые" во второй половине августа 2023 года, в то время как в прошлом году такую оценку получили 90% пляжей. Особенно хорошую оценку за свои пляжи получил город Бат-Ям.