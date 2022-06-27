Минздрав сообщил о запуске станций самообслуживания для тестирования на COVID

Министерство здравоохранения подтвердило эффективность и одобрило использование автоматов самотестирования на коронавирус. Они будут доступны по всей стране.

В Израиле появились станции самообслуживания для тестирования на COVID-19.

Информация об этом опубликована сайтом Ynet.

Автоматические станции для самостоятельного взятия проб на коронавирус размещены по всей стране, чтобы любой человек от 18 лет смог провести ПЦР-тест перед веб-камерой.

Больше не нужны медработники и можно не стоять в очередях в поликлинику.

Клинические испытания, подтвержденные при участии десятков тысяч человек, по данным издания, показали достоверность в 100%.

Эксперимент был одобрен Министерством здравоохранения, в частности в международном аэропорту Бен-Гурион.

Камера фиксирует взятие пробы, а искусственный интеллект проверяет личность человека и подтверждает процедуру документально. Образец транспортируется в машину, потом его отвозят в лабораторию для обработки.

На сегодняшний день киоски самотестирования располагаются в филиалах Good Pharm и M’Tayel (Traveler) по всей стране.

Устройство было разработано компанией AID Genomics.

«Курсор» информировал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

Также мы сообщали, что израильтян предупредили о начале шестой волны заболеваемостью коронавирусом: число тяжелых случаев растет. Медицинские центры по всей стране сообщают об увеличении числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, тяжелобольных и даже смертельных случаев.