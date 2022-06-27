В Израиле растет число тяжелобольных COVID-19

Сегодня, 27 июня, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле.

Согласно данным, за минувшие сутки было сделано 30 836 тесов. Индекс заражаемости — 1,18. С начала пандемии было выявлено 4 308 559 заразившихся коронавирусом. В настоящий момент заражены 53 828 человек.

В больницы госпитализировано 1 007 человек. Состояние 285 пациентов оценивается как тяжелое, 50 пациентов подключены к ИВЛ.

С начала эпидемии в Израиле от коронавируса умерли 10 940 человек.

По данным Минздрава на 27 июня, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 711 895 человек, вторую дозу — 6 144 409 человек, третью дозу — 4 499 663 человек, четвертую дозу — 825 007 человек.

В ведомстве заявили, что в Израиле началась новая волна эпидемии коронавируса. Кроме этого, возобновляют работу коронавирусные отделения в больницах.

Ранее Генеральный директор министерства профессор Нахман Эш подтвердил, что Израиль столкнулся с новой волной вспышки коронавируса, которая, по его словам, была вызвана в основном подвариантом Omicron BA-5, который очень заразен, но вызывает относительно легкие симптомы у большинства пациентов.

Ранее Курсор писал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

Курсор информировал, что Салман Зарка утверждает, что Израиль находится в разгаре шестой волны COVID-19. Зарка отметил, что Израиль находится в середине шестой волны — с серьезными случаями заболевания в основном среди населения, входящего в группу риска.

Наша редакция сообщала, что в Минздраве рассказали, какой штамм COVID-19 преобладает в Израиле. По словам главы комитета по COVID-19, профессора Салмана Зарка, почти 50% людей, инфицированных COVID-19 в Израиле, заразились новым штаммом BA.5.

Также Минздрав рекомендует израильтянам вернуться к масочному режиму в закрытых помещениях. Минздрав заверяет, что эффективность масок как средства значительного снижения риска заражения и распространения инфекции научно доказана и неоспорима.

Также в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Напомним, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.