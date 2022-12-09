Минздрав запретил деятельность фабрики деликатесов Dalia в Тайбе

Проверка на заводе по производству пакетированных салатов выявила антисанитарные условия и нарушения технологии обработки продуктов.

В Тайбе закрыли завод «Адани Далия», на котором производились деликатесы и салаты.

Об этом заявили в минздраве.

Административный приказ последовал за проверкой, проведенной на предприятии. По факту проверки установлено нарушение правил производства продуктов питания.

Комиссия установила антисанитарные условия на предприятии, что может поставить под угрозу здоровье населения. Выявлены нарушения технологических процессов и неисправности инфраструктуры предприятия.

Также в минздраве заявили, что на фабрике занимались производством пакетированных салатов без лицензии производителя.

Ранее Курсор писал, что минздрав заявил о резком росте госпитализаций с гриппом и призвал население вакцинироваться от гриппа, особенно мужчин и женщин от 65 лет и старше, а также людей из групп риска.

Также наш сайт информировал, что заболеваемость коронавирусом растет.