Минздрав запустил программу помощи для беженцев

11:13, Сегодня
Новости Израиля, Общество
медперсонал одной из больниц иерусалима фото
Фото: Nati Shohat/FLASH90

На базе психиатрического отделения больницы «Ихилов» будут оказывать помощь беженцам, страдающим от посттравматических стрессовых расстройств.

Министерство здравоохранения Израиля разработало программу помощи беженцам, пострадавшим от пыток на Синайском полуострове.

Об этом сообщают Detaly.

Программа рассчитана на 250 человек и должна начаться с января 2023 года. В рамках этой помощи психиатрическое отделение больницы «Ихилов» будет являться национальным центром лечения для страдающих от психологических расстройств беженцев.

В программу входят меры по лечению финансируемые государством на три года, включая лекарства и услуги переводчиков.

Лечения будет начинаться с осмотров и постановки первоначальных диагнозов психиатрами. После этого запланировано проведение физических обследований и лабораторных анализов с последующим медикаментозным лечением. Посрадавшим обеспечат поквартальный психиатрический контроль и осмотры психиатров не реже одного раза в три месяца, в зависимости от обстоятельств пациента.

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