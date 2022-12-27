Минздрав запустил программу помощи для беженцев

Министерство здравоохранения Израиля разработало программу помощи беженцам, пострадавшим от пыток на Синайском полуострове.

Об этом сообщают Detaly.

Программа рассчитана на 250 человек и должна начаться с января 2023 года. В рамках этой помощи психиатрическое отделение больницы «Ихилов» будет являться национальным центром лечения для страдающих от психологических расстройств беженцев.

В программу входят меры по лечению финансируемые государством на три года, включая лекарства и услуги переводчиков.

Лечения будет начинаться с осмотров и постановки первоначальных диагнозов психиатрами. После этого запланировано проведение физических обследований и лабораторных анализов с последующим медикаментозным лечением. Посрадавшим обеспечат поквартальный психиатрический контроль и осмотры психиатров не реже одного раза в три месяца, в зависимости от обстоятельств пациента.

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