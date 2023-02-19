«Мир должен аплодировать нам»: в Ликуде отреагировали на нашумевшее заявление посла США в Израиле

«Израиль и только Израиль определит свое будущее», — сказал депутат от Ликуда.

Депутат Дан Илуз от Ликуда отреагировал на заявление посла США по поводу судебной реформы: «Друзья не должны вмешиваться во внутренние вопросы. Израиль и только Израиль определит свое будущее. Высказывания посла Найдса неприемлемы. Мы продолжим работать над укреплением демократии в Израиле. Если что, то мир должен аплодировать нам за это».

Напомним, что посол США в Израиле Том Найдс заявил в эти выходные, что администрация Байдена призывает премьер-министра Биньямина Нетаниягу «нажать на тормоза» и замедлить законодательные темпы реализации плана по изменению системы правосудия, которым руководит правительство.

Читайте подробнее: посол США в Израиле рассказал, с каким призывом администрация Байдена обратилась к Нетаниягу.

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