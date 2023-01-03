Посол США раскритиковал Бен-Гвира за восхождение на Храмовую гору

«Мы заинтересованы в сохранении статуса-кво. Любые действия, препятствующие этому, неприемлемы», — заявил Том Нейдес.

Посол США в Израиле Том Нейдес прокомментировал действия Бен-Гвира, который демонстративно совершил восхождение на Храмовую гору в статусе министра.

Об этом сообщает Walla.

Том Нейдес сказал, что его страна ясно дала понять израильскому правительству, что выступает против любых мер, которые могут нанести ущерб статус-кво в святых местах Иерусалима.

«Мы заинтересованы в сохранении статуса-кво. Любые действия, препятствующие этому, неприемлемы. Мы четко заявили об этом израильскому правительству», — подчеркнул Нейдес.

Ранее большинство израильских политиков назвали восхождение на Храмовую гору министром внутренней безопасности «ненужной провокацией».

А Яир Лапид отреагировал на действия Бен-Гвира: «Вот что происходит, когда слабый премьер-министр вынужден доверить самому безответственному человеку на Ближнем Востоке самое взрывоопасное место на Ближнем Восток».

Ранее Курсор писал, что Палестинская автономия обратилась к Байдену по вопросу Храмовой горы.

Также мы информировали, что Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору: как все прошло. Ранее Нетаниягу попросил Бен-Гвира отложить восхождение на Храмовую гору, чтобы избежать эскалации в регионе.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны подробности гибели солдата ЦАХАЛа на военной базе возле Иерусалима. Военная полиция проводит расследование обстоятельств инцидента